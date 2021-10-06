Hem yürüdüler hem eğlendiler

İZMİR (Habermetre) - İzmir'de Uluslararası Okul Yürüyüş Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu da etkinliğe katılarak 180 öğrenciyle okul yolunda eşlik etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Okula Yürüyüş Günü'nü etkinliklerle kutladı. Bu yıl Türkiye'de ve İzmir'de ilk kez düzenlenen "Okula Yürüme" etkinliğinde çocuklar hem yürüyüşün faydalarını öğrendi hem de etkinliklerle keyifli bir gün geçirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu da Kültürpark'taki etkinliğe katılarak Alsancak Melih Özakat İlkokulu, Gazi Ortaokulu ve Nevvar Salih İşgören İlkokulu'nda okuyan öğrencilere okul yolunda eşlik etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğindeki yürüyüşte "Aktif yürümek sağlıktır", "Yaşam boyu sağlık için yürü", "Okul yolu çok eğlenceli", "Okul yolumu keşfediyorum" dövizleri açıldı.

Çocukları okula bırakan ve onlarla hatıra fotoğrafı çektiren Özuslu, "Çocukluğum Alsancak'ta geçti. Ben de çocukken hep yürümeyi tercih ederdim. Sizlerle birlikte bu yolları yürümek hem daha eğlenceli hem de keyifli" dedi.

Şehri tanıyacaklar

Çocukların yaya olarak farkındalığının arttırılması ve kent içerisinde "yaya erişiminin" yaygınlaştırılmasına dikkat çekmek amacıyla bu etkinlikleri düzenlediklerini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel, "Çocuklarımızın okullarına yürüyerek giderken hem şehri tanıyacak hem de sürdürülebilir bir ulaşım sergileyecek. Ulaşımın sürdürülebilir olması sadece motorsuz ulaşımla oluyor. Biz okul bölgelerinin yaya kullanımına uygunluğunu araştırıyoruz. Pilot bölgeler seçip, bu bölgelerde çocukların güvenli bir biçime okula gitmesi için düzenlemeler de yapacağız. Bu iş için oluşturduğumuz Yaya ve Bisiklet Şefliğimiz var. Şefliğimiz, çocukların ve yetişkinlerin yaya olarak kesintisiz ve sağlıklı ulaşımlarını sağlamak için çalışmalar yürütüyor" şeklinde konuştu.

Etkinlik kapsamında Kültürpark'ta eğitici söyleşiler düzenlendi; trafik ve bisiklet eğitimleri de verildi.

Okula yürüyerek gidiyoruz

180 kişilik öğrenci grubuna verilen seminer ve trafik- bisiklet eğitimlerinden sonra Melih Özakat İlkokulu öğrencileri memnuniyetlerini dile getirdi.

Ayaz Tuğra Çetinkaya: "Evimiz okula yakın ve ben yürüyerek okuluma gidiyorum. Yürümenin bu kadar önemli olduğunu burada bize öğrettiler. Ben sürdürülebilir ulaşıma katkı sağlıyormuşum. Buradaki etkinlikler çok eğlenceli. "

İrem Aslım: "Burada daha bilinçli hale geldik. Okula yürüyerek gidip geliyorum zaten. Yürümenin faydalarını, karbon salımını, doğayı nasıl yürüyerek koruyacağımızı öğrendik. "

Bade Şençerezci, "Bisikleti, scooterı çok seviyorum. Yürümek benim için bir spor dalı. Bu yüzden de zaten okula yürüyerek gidip geliyorum. "

Okula Yürüyüş Günü nedir?

Uluslararası Okula Yürüyüş Günü, 40'tan fazla ülkeden aynı gün okula yürüyerek ve bisikletle giden toplulukları içeren küresel bir etkinlik. 1997 yılında bir günlük bir etkinlik olarak başlayıp zamanla, yıl boyunca okula giden güvenli yollar ve her Ekim ayında rekor katılımlı bir kutlama hareketinin parçası haline geldi.

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