Hem eğleniyorlar hem kazanıyorlar

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Atölyede öğrendikleri tekniklerle atık kumaş ve eski giysilerle bez bebek yapan kadınlar, her geçen gün kendilerini daha da geliştiriyor.

Eski giysi, çorap, atık kumaş, sünger ve pamuk gibi malzemeleri kullanarak yapılan Doll Art, Odunpazarı Belediyesi Gökmeydan Halk Merkezi'nde kadınlara öğretiliyor. Uzman eğitmenler eşliğinde Doll Art sanatını öğrenen kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de ürettikleri bebekleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyorlar.

Atölye çalışmalarına katılan kadınlar, gerçekleştirilen atölyeler sayesinde Doll Art'ı öğrendiklerini ifade etti. Bez bebek yaparken eğlenerek, stres attıklarının altını çizen kadınlar, aynı zamanda eskileri değerlendirerek, bir anlamda geri dönüşüm yaptıklarını söyledi. Kadınlar, bu sanatı meslek haline getirerek ev ekonomilerine katkı sunmak istediklerini anlatarak, kendilerine bu imkânı sağlayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.

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