Helikopter destekli trafik denetiminde 42 sürücüye ceza - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Helikopter destekli trafik denetiminde 42 sürücüye ceza

AA / Salim Taş - Haberler | Güncel
Helikopter destekli trafik denetiminde 42 sürücüye ceza

Hatay'da, jandarma ve emniyet ekiplerince helikopter destekli trafik denetiminde çeşitli ihlalleri nedeniyle 42 sürücüye 16 bin 466 lira ceza uygulandı.

HATAY (AA) - Hatay'da, jandarma ve emniyet ekiplerince helikopter destekli trafik denetiminde çeşitli ihlalleri nedeniyle 42 sürücüye 16 bin 466 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Antakya, Defne, Samandağ, Arsuz, İskenderun ve Kırıkhan ilçelerinde oluşturulan yol kontrol noktaları ve ana arterlerde denetim yaptı.

Denetimlerde, kurallara uymadığı Jandarma Havacılık Başkanlığına ait helikopterle havadan tespit edilen sürücüler uygulama noktalarında durduruldu.

Uygulamada kontrol edilen 837 araç ve sürücüden, emniyet kemeri takmayan, cep telefonuyla konuşan, emniyet şeridi ile banketleri acil ve zorunlu haller dışında kullanan 42'sine 16 bin 466 lira ceza kesildi.

Ekipler uygulamada 10 aracı da trafikten men etti, 4 sürücünün ehliyetine el koydu.

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Devlet Bahçeli
Magazin Kubilay Aka Amelia Hamlin
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Ersun Yanal Aykut Kocaman Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hasan Doğan Oğuzhan Asiltürk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Helikopter destekli trafik denetiminde 42 sürücüye ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 13:02:04. #1.12#