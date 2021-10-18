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Hekimler ve voleybolcular meme kanserine dikkat çekti

Demirören Haber Ajansı / Nevra Uçkaç - Haberler | Sağlık
Hekimler ve voleybolcular meme kanserine dikkat çekti

İZMİR'de, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında Medicana International İzmir Hastanesi'ndeki kadın hekimler, Karşıyaka'nın sultanları ile farkındalık maçı yaptı.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - İZMİR'de, ' Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında Medicana International İzmir Hastanesi'ndeki kadın hekimler, Karşıyaka'nın sultanları ile farkındalık maçı yaptı.

Meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yapmak ve farkındalığı artırmak adına düzenlenen etkinlikte, Medicana International İzmir Hastanesi'nde görev yapan kadın hekimler beyaz önlükleri ile sahaya indi. Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka Spor Kulübü ile Sivrihisar Kadın Voleybol takımlarının maçı öncesi kadın voleybolcular ve hekimler karma bir takım kurarak, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda voleybol maçı yaptı. Hekimler gibi beyaz önlük giyerek sahaya çıkan kadın voleybolcular, meme kanserinde kendi kendine muayenenin önemine vurgu yaptı. Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Lütfiye Demir, diyetisyen Seda Uşarer, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Merda Erdemir ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı İlkay Şahin, oluşturulan karma takımlarda profesyonel voleybolculara karşı ter döktü.

"MEME KANSERİ AÇISINDAN GÜZEL BİR FARKINDALIK ETKİNLİĞİ OLDU"

Maçın ardından konuşan Medicana International İzmir Hastanesi'nde Onkoloji Uzmanı Lütfiye Demir, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğuna dikkat çekerek her 6 ile 8 kadından birinde meme kanserine rastladıklarını söyledi. Meme kanserinde erken tanının hayat kurtardığını hatırlatan Demir, "Bu farkındalığı sağlamak için bugün Medicana ve Karşıyaka voleybol takımıyla bu etkinliği planladık. Gayet güzel bir maç yaptık. Bence meme kanseri açısından oldukça güzel bir farkındalık etkinliği oldu. Hepimizin ufak tefek voleybol geçmişi var. Hem maç yaptık hem de meme kanserini hatırlatmak istedik" dedi.

HER KADIN KENDİ KENDİNİ MUAYENE ETMEYİ BİLMELİ

Her kadının mutlaka kendi kendini muayene etmeyi bilmesi gerektiğini anlatan Demir şöyle devam etti:

"Kadınlar her ay elle muayene yapmalı. 40 yaşından itibaren 54 yaşına kadar yılda bir tarama yöntemlerini kullanmalı. 54 yaşından sonra ise bu aralıklar 2 yıla azaltılarak devam etmeli."

Karşıyaka Spor Kulübü oyuncularından Ilgaz Soğukdağ (17) ise meme kanserinde erken teşhisin çok önemli olduğunu söyleyerek günümüzde önemi giderek artan bu hastalık için tüm kadınların kendini muayene etmesi gerektiğini belirtti. Çağla Cinan (22) ise "Meme kanseri bence çok önemli. İnsanların bunu ihmal ettiklerini düşünüyorum. Biz bugün, doktorlarla birlikte güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Umarım insanlar bundan etkilenir. Bir an önce mamografiye giderler ve önlemini en baştan alırlar" diye konuştu.

Kadın voleybolcular ve hekimler maçın ardından 'Meme kanserinde kontrol sende yazılı' afiş açtı.


- İzmir
Hekimler ve voleybolcular meme kanserine dikkat çekti

Hekimler ve voleybolcular meme kanserine dikkat çekti

Hekimler ve voleybolcular meme kanserine dikkat çekti

Hekimler ve voleybolcular meme kanserine dikkat çekti

Hekimler ve voleybolcular meme kanserine dikkat çekti

Demirören Haber Ajansı / Nevra Uçkaç - Son Dakika Haberleri
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