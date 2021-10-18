Hediye görünümlü uyuşturucu paketi ekiplerin gözünden kaçmadı - Haberler
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Hediye görünümlü uyuşturucu paketi ekiplerin gözünden kaçmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hediye görünümlü uyuşturucu paketi ekiplerin gözünden kaçmadı

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir şahsa yurt dışından hediye paketi içerisinde uyuşturucu madde geleceği bilgisini alan ekipler, gelen kargo içerisinde uyuşturucu madde buldu.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde bir şahsa yurt dışından hediye paketi içerisinde uyuşturucu madde geleceği bilgisini alan ekipler, gelen kargo içerisinde uyuşturucu madde buldu. Kargoyu teslim alan şahıs ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Andifli Mahallesi'nde ikamet eden T.İ.'ye hediye paketi içerisinde yurt dışından uyuşturucu madde geleceği bilgisini alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Kaş Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, 15. JASAT Timi ve Kaş Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri ile birlikte şüpheli şahsı kargo teslimatı yapıldığı esnada yakaladı. Paket içerisinde 21 adet misket çikolata görünümünde 105 gram esrar, 1 paket içerisinde 44 gram esrar, 1 paket içerisinde jel içerisine karıştırılmış 28 gram esrar maddesi olmak üzere toplam 177 gram esrar ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak cumhuriyet savcısına bilgi verilerek, alınan talimat doğrultusunda şüpheli gözaltına alındı.

(İHA)

Hediye görünümlü uyuşturucu paketi ekiplerin gözünden kaçmadı

Hediye görünümlü uyuşturucu paketi ekiplerin gözünden kaçmadı

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