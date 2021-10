Hedefimiz; Projemizin 86 Bin Dekara Uygulanmasıdır

KOCAELİ (Habermetre) - Vali Seddar Yavuz'un himayesinde başlatılan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ziraat odaları tarafından yürütülen "Kocaeli Özelinde Fındık Bahçelerinde Islah Çalışması" Projesinin tanıtım töreni bugün Kandıra ilçemizde gerçekleştirildi. Vali Seddar Yavuz'un Ordu Valiliği görevini ifa ederken başlattığı ve Kocaeli'de de çalışmalara başlanılan "Fındık Bahçelerinde Islah Çalışması" doğru uygulama teknikleriyle Kocaeli'de fındık üretiminde yüksek kalite ve verimlilikte artış sağlanması amaçlanmaktadır.

Pilot bölge seçilen Kandıra Erikli Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde gerçekleştirilen törene; Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Vali Yardımcısı Ali Ada, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, ilçe ziraat odası başkanları, muhtarlar ve davetliler katıldı. Tören; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mehter takımının sergilediği gösterilerinin ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Erikli Mahalle Muhtarı Ramazan Ören, İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın konuşmalarını yaptı. Önümüzdeki süreçte dünyadaki en büyük krizlerden birisinin gıda arz güvenliği olduğunun altını çizen Vali Yavuz, konuşmaların devamını şu cümlelerle sürdürdü: "Gıda arz güvenliği; devlet olabilmenin, varlığını sürdürebilmenin en önemli unsurlarından birisi haline gelecek. Dünyanın karşılaştığı açlık sorununu çözebilmek aslında tarım alanlarının kıymetini bilmekle mümkün olacaktır. Özellikle bu alanı kamunun ve yerel yönetimlerin desteklemesi, tarım alanlarının amaç dışı kullanımı başta olmak üzere tarım alanlarının korunması, birim alanlarından daha fazla verim alınması ve çiftçimizin gelir seviyesinin arttırılması konusu önümüzdeki yıllarda çok büyük önem arz edecektir. " Kendisinin de çiftçi çocuğu olduğunu, yıllarca tarlada çalıştığını ve çiftçinin halini bizatihi yaşayarak bildiğini belirten Vali Yavuz: "Sizlerin elbette sıkıntı ve sorunları var. Üretimdeki en büyük sıkıntımız bilgi eksikliği ve modern tarım tekniklerinin tam olarak kullanılamamasıdır. " Fındık Sadece Bir Tarım Ürünü Değil, Tam Bir Sanayi Ürünüdür Fındık üretimine ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Yavuz: "Hepinizin bildiği fındık aslında sadece bir tarım ürünü değil, tam bir sanayi ürünüdür. Kullanılmadığı neredeyse alan yoktur ve her geçen gün fındık talebi artmaktadır. Hatırlarsanız fındık ne olacak? Fındık satılmıyor? Fındık depoda kaldı, çürüdü gibi tartışmalar olurdu ama son yıllarda özellikle fındık fiyatlarının arttığını görüyorsunuz. Bu şu anlama geliyor; fındık talebi giderek artacak ve tüketilecek. Özellikle Çin piyasasında yoğun bir talep var. Fındık üretiminde birim alandan ne kadar verim aldığımıza bakarsak 60 kg'a kadar düşmüş olduğunu görmekteyiz. 60 kilogram ürün alırsanız fiyatının kaç Lira olduğunun çok bir anlamı kalmıyor. Fındığın başkenti olan Ordu'da uyguladığımız bu proje kapsamında verdiğimiz uygulamalı eğitimlerle 3 yıl gibi kısa bir zamanda dekar başı projenin uygulandığı alanlarda 300 kg'a çıkarttık. " Çiftçilerimizin Geliri ve Sizlerin Refah Seviyesi Artacak Bu projenin 86 bin dekara yayılmasını istiyoruz diyen Vali Yavuz: "Bu sene ilk etapta 700 dekar arazi üzerinde bu çalışmalarımıza yoğunlaşacağız. Önümüzdeki süreçte bu projemizi daha da geliştirerek her bir çiftçimizin gördüğü, anladığı ve kendi bahçesinde uyguladığı, kamu ve yerel desteklerle devam edilen bir uygulama haline getireceğiz. Özellikle Ordu'dan bu işin uzmanı arkadaşlarımızı getirttik. Çünkü bu işi en iyi uygulayan, Türkiye'deki fındık üretiminin en yüksek olduğu şehir orası, yaklaşık 220 bin ton yıllık üretim kapasitesi var. Arkadaşlarımız, buradaki mühendislerimize bilgilendirme yaparak hem teorik hem de pratik uygulamaları gösterdiler. Projemiz için gerçekten çok verimli bir başlangıç yapıldı. Umarım bu uygulama ve yöntemlerle çiftçilerimizin geliri ve sizlerin refah seviyesi artar. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz her zaman sizin yanınızda, bizlerde tüm imkanlarımızla sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz. " Sizlerin Hizmetinde, Emrinde Olmak Bizim İçin Onur ve Şereftir Büyükşehir Belediye Başkanımız bu şehir için bir şans. Önce bir akademisyen, sonra iyi bir belediyeci, sonra meslektaşımız yani bu kadar vasıf çok az insanda bulunur. Geldiğimiz günden bu yana birlikte çok güzel bir şekilde çalışıyoruz, sizler için daha da iyi çalışacağız inşallah. Sizlerin hizmetinde, emrinde olmak bizim için onur ve şereftir. Allah'a hamd ediyorum ki bize böyle bir fırsatı nasip etti, bu da aslında bir lütuftur. Dolayısıyla herkese hizmet etmek, herkese milletin emrinde olmak nasip olmuyor. İnşallah bu lütfu en güzel şekilde kullanmayı da Rabb'im nasip eder. Bu projenin gerçekleşmesinde önemli katkıları bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. " diyen Vali Yavuz, projenin ilimize ve ülkemize Hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Konuşmaların ardından Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri Fındık budama timinde görev yapan ziraat mühendislerinden bilgi aldıktan sonra motorlu testere ile fındık dalı keserek, örnek budama çalışmalarında bulundular. Türkiye'nin fındık üretimindeki lider ülke konumunun devamlılığı sağlanarak, ülke ekonomisinin daha fazla güçlenmesi amaçlanan proje çerçevesinde; Kandıra, İzmit, Kartepe, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde ilk etapta belirlenen 100 fındık üreticisine uygulamalı eğitim verilecek.

Ayrıca uzman personel gözetiminde budama, bakım, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi teknik uygulamalar, çiftçilerin arazilerinde yerinde tatbik edilip, örnek bahçeler oluşturularak, amacına uygun tarım alet ve makinaları ile modernizasyona geçiş sağlanacaktır.

Doğru uygulamalarla fındık üretiminde birim alandaki verim ve kalite artışına ulaşılacak proje sonunda, kalite ve verimin artışı, fındık üretiminin sürekliliği hedeflenmektedir.

İzmit-Kandıra-Kaynarca Yol Yapım Çalışması İncelendi

Program sonrasında, yapımı devam eden İzmit-Kandıra-Kaynarca Yolu yol yapım kontrol şefliğini Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile birlikte ziyaret edip, incelemelerde bulunan Vali Seddar Yavuz, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alarak, kolaylıklar diledi.

