Hedef Holding halka arz ne zaman? - Haberler
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Hedef Holding halka arz ne zaman?

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Hedef Holding halka arz ne zaman?

Hedef Holding hisse ne zaman işlem görecek? Hedef Holding halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Borsa İstanbul'da gerçekleşen halka arzda talep toplama işlemleri 15 Ekim tarihinde sona erecek. Peki, Hedef Holding halka arz ne zaman?

Borsa meraklılarının gündeminde Hedef holding halka arzı var. 1996 yılında temelleri atılan Hedef Holding halka arzında talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı belli oldu. Hedef Holding halka arz talep toplama tarihleri ve borsa kodu ne? Hedef Holding halka arz ne zaman? Peki, Hedef Holding halka arz ne zaman?

HEDEF HOLDİNG HALKA ARZ NE ZAMAN?

Borsa İstanbul'da gerçekleşecek olan Hedef Holding halka arzında talep toplama işlemleri 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde yapılacak.

Hedef Holding,14 - 15 Ekim 2021 tarihlerinde 1,96 TL sabit fiyat ile halka arz edilecektir.

? 60.000.000 adet payın halka arz edilmesi planlanmaktadır.

? Halka arzda talepler 1,96 TL sabit fiyat ile toplanacaktır.

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