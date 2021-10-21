HDP'li başkanların gözaltına alındığı operasyona ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı

TORBALI, İZMİR (İHA) - İzmir'de, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen, aralarında HDP Torbalı ve Karabağlar İlçe Başkanlarının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan HDP'li ilçe başkanlarının sosyal medya paylaşımlarında, PYD'li teröristlerin üniformalı fotoğraflarının yer aldığı, yine operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden 'şehitlerimiz' diye bahsettiği öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen, aralarında HDP Torbalı İlçe Eşbaşkanı Hüsnü Bitirmiş ve HDP Karabağlar İlçe Eşbaşkanı Şerafettin Yetim'in de bulunduğu 17 şüpheli ile PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik İzmir merkezi ve ilçelerinde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen HDP Torbalı ve Karabağlar İlçe Başkanlarının da aralarında olduğu 15 şüpheli ile terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 2 şüpheli olmak üzere toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu.

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Öte yandan polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, gözaltına alınan HDP Torbalı İlçe Eşbaşkanı Hüsnü Bitirmiş ve HDP Karabağlar İlçe Eşbaşkanı Şerafettin Yetim'in sosyal medya hesaplarında terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğu öğrenildi. HDP'li ilçe başkanlarının sosyal medya hesaplarında; bölücü terör örgütü mensuplarının fotoğraflarını, PKK ve PYD'li teröristlerin üniformalı görüntülerini, terör örgütünün marşları ve yine terör örgütünün eylemlerinden görüntü paylaştıkları belirlendi. Ayrıca gözaltına alınan ilçe başkanlarının paylaşımlarında, öldürülen teröristlerden 'şehitlerimiz' diye bahsettiği de öğrenildi.

Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

(Ali İhsan Çiftçi-İHA)

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