HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Türkiye Engelliler Konfederasyonunu ziyaret etti Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bütün mekanların, engellilerin ihtiyaçlarına ve haklarına uygun şekilde düzenlenmesi için 2022 yılı seferberlik yılı olmalıdır." ifadesini kullandı.

HDP'den yapılan açıklamaya göre, Eş Genel Başkan Sancar, bütçe buluşmaları kapsamında Türkiye Engelliler Konfederasyonunu ziyaret etti.

Sancar, burada yaptığı konuşmada, bütçenin başta engelliler olmak üzere toplumun tüm kesimlerine göre hazırlanması gerektiğini belirtti.

Engellilerin bütün sorunlarını farkında olduklarını, bunun için çalışmalar yaptıklarını aktaran Sancar, engellilere yönelik tüm hizmetlerin parasız, kamusal, ana dilinde ve erişilebilir olması gerektiğine inandıklarını vurguladı.

Bütçeden engellilere ayrılan payın yükseltilmesi için hem TBMM Plan Bütçe Komisyonunda hem de Meclis Genel Kurulunda çalışmalar yapacaklarına işaret eden Sancar, şunları kaydetti:

"Bütün mekanların ve kamu binalarının engellilere göre düzenlenmesi gerektiğini savunuyoruz. 'Engelli dostu kent' fikrinden başlayarak, bütün bina ve yolların bu esasa uygun düzenlenmesi gerektiğini savunuyoruz. 2022 yılının bu açıdan seferberlik yılı ilan edilmesini talep ediyoruz. Bütün mekanların, engellilerin ihtiyaçlarına ve haklarına uygun şekilde düzenlenmesi için 2022 yılı seferberlik yılı olmalıdır."