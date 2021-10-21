HDP Adıyaman eski İl Başkanı PKK/KCK'dan gözaltına alındı - Haberler
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HDP Adıyaman eski İl Başkanı PKK/KCK'dan gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel
HDP Adıyaman eski İl Başkanı PKK/KCK'dan gözaltına alındı

HDP Adıyaman eski İl Başkanı M.V., terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden Adıyaman'da gözaltına alındı.

ADIYAMAN (DHA) - HDP Adıyaman eski İl Başkanı M.V., terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden Adıyaman'da gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, HDP Adıyaman eski İl Başkanı M.V.'yi terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerine katılmak suçlamasıyla gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığında sorgusuna başlanılan M.V.'nin, ilk ifadesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünü tarafından talimat alan 'toplumsal alan kontrolü' grubunun oluşturulduğunu, bu grubun parti faaliyeti adı altında örgütün talimatlarını yerine getirdiğini, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristler için saygı duruşunda bulunduklarını, 2013 yılında, Bezar dağında 1994 yılında öldürülen 28 teröristi anma etkinliğine katıldığını itiraf ettiği öğrenildi. M.V., sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilecek.


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