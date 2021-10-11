HDI Sigorta'dan ikinci nesil acentelerine özel kulüp: Hadi Genç

HDI Sigorta"Gelecek için Sözümüz Var" mottosuyla ikinci nesil acentelerini desteklemek, yeni çalışmalar için onlara ilham vermek ve geleceği birlikte tasarlamak amacıyla "Hadi Genç" isimli Acente Kulübü'nü hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HDI Sigorta, yenilikçi ve güçlü sektör anlayışına yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İş ortaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve acentelerin yeni nesil üyelerini geleceğe hazırlamak amacıyla Hadi Genç Acente Kulübünü kurdu.

Proje kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki acentelerinin ikinci nesil temsilcilerini tek bir çatı altında toplayarak başta HDI Sigorta olmak üzere sigortacılık sektörünü yakından tanımaları, kurum aidiyetleri ve iş süreçlerine olan hakimiyetlerini artırmayı, sektörün dinamiklerine uygun yeni çalışmalar için ilham vermeyi ve bu kapsamdaki projelerin birlikte hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Geçen hafta HDI Sigorta Genel Müdürlük binasında başlangıç ve vizyon toplantısı için Satış, Bilgi Teknolojileri ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Emrah Çalık öncülüğünde bir araya gelen 16 temsilci gencin uzman danışmanlardan aldıkları mentorluk ile faaliyetlerini artırarak devam etmesi planlanıyor.

Açıklamada toplantıda yaptığı konuşmaya yer verilen HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, kadınlara yönelik bir kulüp hazırlığı içerisinde olduklarının müjdesini vererek, "Gençlerimizi iş süreçlerimizin bir parçası haline getirmek, gelişimlerine katkıda bulunmak, geleceğe hazırlamak ve günün sonunda sektörümüzün gelişimi adına önemli bir adımı birlikte atıyor olma fikri bizleri çok heyecanlandırmıştı. Bugün sizlerdeki ışığı, isteği görmek doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Hadi Genç gençleriyle ile uzun vadede sigorta çözümlerimden sosyal faaliyet alanlarına, sektörde öncü olacak proje ve fikir ortaklıklarına imza atacağımıza eminiz." ifadelerini kullandı.