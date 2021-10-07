HBB'nin üreticiler için hayata geçirdiği projeler meyvesini vermeye devam ediyor

HATAY (Bültenler) - Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, Hatay Vitrini serasındaki ürünleri hasat ederek vatandaşlarla buluşturdu.

HBB ekipleri, hem taze sebze hem de kurutulmuş baharat olarak tüketilebilen fesleğenleri özenle hasat ederek vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırdı.

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