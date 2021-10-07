HBB'nin üreticiler için hayata geçirdiği projeler meyvesini vermeye devam ediyor
HBB'nin SİEUGreen projesi kapsamında oluşturduğu sucul yetiştiricilik(akuaponik) sistemle ürettiği ürünlerin ikinci hasadı yapıldı.
HATAY (Bültenler) - Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, Hatay Vitrini serasındaki ürünleri hasat ederek vatandaşlarla buluşturdu.
HBB ekipleri, hem taze sebze hem de kurutulmuş baharat olarak tüketilebilen fesleğenleri özenle hasat ederek vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırdı.
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