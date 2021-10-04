Hazro'da 40 yıllık husumeti Başhekim Asena, barışla noktaladı - Haberler
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Hazro'da 40 yıllık husumeti Başhekim Asena, barışla noktaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Hazro'da 40 yıllık husumeti Başhekim Asena, barışla noktaladı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde Dolan ve Can ailesi arasında 40 yıldır süren husumet Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Asena'nın katkısıyla barışla noktaladı.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde Dolan ve Can ailesi arasında 40 yıldır süren husumet Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Asena'nın katkısıyla barışla noktaladı.

Hazro ilçesinde bir araya gelen Can ve Dolan ailesi fertleri Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Asena ile kanaat önderleri tarafından aralarındaki husumet konuşulduktan sonra Kur'an-ı Kerim'in altından dualarla geçilerek barıştırıldı.

Barış töreninde konuşan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Asena, böylesine güzel bir barışa vesile olmaktan onur duyduğunu ifade ederek, "Temennim odur ki artık şehrimizde ve bölgemizde kavga ve gürültülerin husumete, kan davasına dönüşmeden insanlar birbirlerini affederler. Barış ortamının verdiği mutlulukla hepimiz mutlu olduk. Allah bu işe katkı sunan aracılardan ve bu vesileyle de birbirlerini affeden iki aileden de razı olsun" dedi.

Aile fertleri barıştıktan sonra mevlit yemeği verilmesiyle tören son buldu. - DİYARBAKIR

Hazro'da 40 yıllık husumeti Başhekim Asena, barışla noktaladı

Hazro'da 40 yıllık husumeti Başhekim Asena, barışla noktaladı

Hazro'da 40 yıllık husumeti Başhekim Asena, barışla noktaladı

Hazro'da 40 yıllık husumeti Başhekim Asena, barışla noktaladı

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Haber: Hazro'da 40 yıllık husumeti Başhekim Asena, barışla noktaladı - Haberler
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