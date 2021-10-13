Hazine ve Maliye Bakanlığı Taşınmaz İhalesi Duyurusu
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından özelleştirme kapsam ve programında bulunan İstanbul'da yer alan taşınmazın ihalesine ilişkin ilan bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.
İSTANBUL (Habermetre) - Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından özelleştirme kapsam ve programında bulunan İstanbul'da yer alan taşınmazın ihalesine ilişkin ilan bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.
Yatırımcılara duyuru için tıklayınız:
Yatırımcılara Duyuru 36 KB indir
Habermetre - Son Dakika Haberleri