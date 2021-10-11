Hazine rezervi ne kadar, 2021 hazinede ne kadar para var? - Haberler
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Hazine rezervi ne kadar, 2021 hazinede ne kadar para var?

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Hazine rezervi ne kadar, 2021 hazinede ne kadar para var?

Merkez Bakanı Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TBMM'de milletvekillerine sunum yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi. Kavcıoğlu, burada yaptığı açıklamada rezerv miktarını açıkladı. Peki, 2021 hazinede ne kadar para var? Hazine rezervi ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda konuştu. Bütçeye dair detaylar veren Kavcıoğlu "Hazinede ne kadar para var?" sorusunu da yanıtladı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

2021 HAZİNEDE NE KADAR PARA VAR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda konuştu. "Enflasyondaki yükseliş, geçici faktörlerden kaynaklanıyor" ifadesini kullanan Kavcıoğlu, "Bu hafta açıklanacak rezerv rakamımız 123.5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir." dedi.

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