Hazine rezervi ne kadar, 2021 hazinede ne kadar para var?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda konuştu. Bütçeye dair detaylar veren Kavcıoğlu "Hazinede ne kadar para var?" sorusunu da yanıtladı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

2021 HAZİNEDE NE KADAR PARA VAR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda konuştu. "Enflasyondaki yükseliş, geçici faktörlerden kaynaklanıyor" ifadesini kullanan Kavcıoğlu, "Bu hafta açıklanacak rezerv rakamımız 123.5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir." dedi.

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

Haberler.com - Gündem