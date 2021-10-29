Hazal Papuççular kimdir? Hazal Papuççular kaç yaşında, nereli? Hazal Papuççular biyografisi!

İngilizce, İtalyanca, Yunanca ve Farsça bilen Dr. Papuççular, lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermiş, çeşitli kitap, makale, kitap bölümleri ve kitap eleştirileri yazmış, ulusal/uluslararası konferanslarda bildiriler sunmuştur. Peki, Hazal Papuççular kimdir? Hazal Papuççular kaç yaşında, nereli? Hazal Papuççular mesleği nedir? Hazal Papuççular hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HAZAL PAPUÇÇULAR KİMDİR?

Dr. Hazal Papuççular, Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladıktan sonra Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini aynı üniversitenin Atatürk Enstitüsü'nden aldı. Doktora çalışması sırasında Türk Dış Politikası, Diplomasi Tarihi ve Siyasi Tarih alanlarında çalışmalar yaptı, yurtiçi ve yurtdışı çeşitli arşivlerde araştırmalar yürüttü. İngilizce, İtalyanca, Yunanca ve Farsça bilen Dr. Papuççular, lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermiş, çeşitli kitap, makale, kitap bölümleri ve kitap eleştirileri yazmış, ulusal/uluslararası konferanslarda bildiriler sunmuştur. Halen İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

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