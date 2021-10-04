Hayvanseverin 15 bin liralık borcunun yarısını Vali Ayhan ödeyecek

SİVAS (DHA) - SİVAS Valisi Salih Ayhan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde evinde 100 kedi besleyen Hatice Alkan'ı ziyaret etti. Kedileri besleyip mama yardımında bulunan Vali Ayhan, Alkan'ın 15 bin liralık borcunun yarısını ödeyeceğinin sözünü verdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Yüceyurt Mahallesi'nde oturan hayvansever Hatice Alkan'ı ziyaret etti. Yaklaşık 100 hayvanın bulunduğu evde, kedileri seven Vali Ayhan, Alkan'ın duyarlı davranışı nedeniyle tebrik etti. Ziyarette Ayhan'a, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız da eşlik etti. Vali Ayhan, hayvansever Alkan'a kediler için 3 torba mama desteğinde bulundu. Alkan'ın kedilerin tedavisi ve ihtiyaçları nedeniyle kentteki 3 veteriner ve petshopa yaklaşık 15 bin lira borcu olduğunu öğrenen Vali Ayhan, bu borcun yarısını karşılama sözü verdi.

Hayvanlara gönüllü olarak baktığını dile getiren Hatice Alkan ise, "Şu anda benim 3 ayrı veterinere ve petshopa 15 bin lira borcum var. Ödememe yardımcı olanlar oldu ama kapatamadık. Sayın Valim söz verdi ve borcumuzu kapatacak. Toplamda 100 kediye bakıyorum. Sokak hayvanlarıyla beraber toplamda 200 hayvana bakıyoruz" diye konuştu.