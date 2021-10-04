Hayvanseverin 15 bin liralık borcunun yarısını Vali Ayhan ödeyecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayvanseverin 15 bin liralık borcunun yarısını Vali Ayhan ödeyecek

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel
Hayvanseverin 15 bin liralık borcunun yarısını Vali Ayhan ödeyecek

SİVAS Valisi Salih Ayhan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde evinde 100 kedi besleyen Hatice Alkan'ı ziyaret etti.

SİVAS (DHA) - SİVAS Valisi Salih Ayhan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde evinde 100 kedi besleyen Hatice Alkan'ı ziyaret etti. Kedileri besleyip mama yardımında bulunan Vali Ayhan, Alkan'ın 15 bin liralık borcunun yarısını ödeyeceğinin sözünü verdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Yüceyurt Mahallesi'nde oturan hayvansever Hatice Alkan'ı ziyaret etti. Yaklaşık 100 hayvanın bulunduğu evde, kedileri seven Vali Ayhan, Alkan'ın duyarlı davranışı nedeniyle tebrik etti. Ziyarette Ayhan'a, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız da eşlik etti. Vali Ayhan, hayvansever Alkan'a kediler için 3 torba mama desteğinde bulundu. Alkan'ın kedilerin tedavisi ve ihtiyaçları nedeniyle kentteki 3 veteriner ve petshopa yaklaşık 15 bin lira borcu olduğunu öğrenen Vali Ayhan, bu borcun yarısını karşılama sözü verdi.

'HAYVANLARI KORUMAK TEMEL GÖREVİMİZ'

Vali Ayhan, insanların yaşam alanları genişlemesine rağmen hayvanlarınkinde bir daralma olduğunu belirterek, "4 Ekim, buna dikkat çekmek için farkındalık oluşturma günüdür. İlimizde de yaşam şartları anlamında doğayı birlikte paylaştığımız canlıları da korumak bizim temel görevimizdir. Bu anlamda Sivas'taki kedi evlerimizden birini ziyaret ettik. Gönüllü kardeşlerimizi tebrik, takdir ve onlara nasıl destek oluruz diye geldik. İnşallah, hayvan sevgisinin artırılmasında herkesin duyarlı olmasını istiyorum" dedi.

Hayvanlara gönüllü olarak baktığını dile getiren Hatice Alkan ise, "Şu anda benim 3 ayrı veterinere ve petshopa 15 bin lira borcum var. Ödememe yardımcı olanlar oldu ama kapatamadık. Sayın Valim söz verdi ve borcumuzu kapatacak. Toplamda 100 kediye bakıyorum. Sokak hayvanlarıyla beraber toplamda 200 hayvana bakıyoruz" diye konuştu.


Hayvanseverin 15 bin liralık borcunun yarısını Vali Ayhan ödeyecek

Hayvanseverin 15 bin liralık borcunun yarısını Vali Ayhan ödeyecek

Hayvanseverin 15 bin liralık borcunun yarısını Vali Ayhan ödeyecek

Hayvanseverin 15 bin liralık borcunun yarısını Vali Ayhan ödeyecek

Hayvanseverin 15 bin liralık borcunun yarısını Vali Ayhan ödeyecek

Hayvanseverin 15 bin liralık borcunun yarısını Vali Ayhan ödeyecek

Hayvanseverin 15 bin liralık borcunun yarısını Vali Ayhan ödeyecek

Hayvanseverin 15 bin liralık borcunun yarısını Vali Ayhan ödeyecek

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Son Dakika Haberleri
Dağın tepesindeki ''Gelin taşı'' görenleri dönüp bir daha baktırıyor! Hikayesi ise iki gelinin kavgasına dayanıyor

Dağın tepesindeki ''Gelin taşı'' görenleri dönüp bir daha baktırıyor! Hikayesi ise iki gelinin kavgasına dayanıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Şafak Sezer Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Sergen Yalçın Muslera Gökhan Töre Serdar Aziz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Derya Yanık Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hayvanseverin 15 bin liralık borcunun yarısını Vali Ayhan ödeyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 12:13:02. #1.17#