AYDIN (Habermetre) - 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı Vali Aydın Baruş Başkanlığında yapıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde yapılan toplantıya, Vali Baruş, İl Müftüsü Veysel Işıldar, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, İlçe Belediye Başkanları, ilçe belediye yetkilileri ve STK'lar katıldı.

Toplantı başlangıcında Hayvanların Korunmasının önemine değinen Vali Baruş, "Hayvanları Koruma Kanunuyla ilgili Kurumlarımızın ve Sivil Toplum Örgütlerimizin katılımıyla bu günkü toplantımızı gerçekleştireceğiz. İlimizde hayvanları koruma alanında yürütülen çalışmalar, hayvan bakım evleri ve diğer konular ile ilgili görüşlerinizi burada açıkça ifade etmenizi istiyoruz. Hayvanları koruma hem inancımızın hem de geleneklerimizin bizlere vermiş olduğu önemli bir görevdir. İnsanlığın bir parçası da diğer canlıların varlıklarına saygı duymak ve o varlıklarını devam ettirebilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı ortaya koymaktır. İlimizde hayvanları koruma konusunda vatandaşlarımızda, özellikle yeni nesillerimizde bilinci yükseltmek amacıyla yürütülebilecek eğitim ve diğer faaliyetleri belirleyerek Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında ilimizde yapılabilecek olan faaliyetlerin planlanması, projelendirilmesi ve bu projeler dahilinde de 1 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık planlar dahilinde belli bir strateji ile hareket etmeyi sağlamak üzere sizlerin görüşlerine başvuracağız" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük'ün sunumuyla başlayan toplantı, ilgili kurum temsilcilerinin yaptıkları çalışmalar hakkında kurul üyelerini bilgilendirmeleriyle devam etti. Belediye mücavir alanı dışındaki sahipsiz hayvanlar hakkındaki şikayetlerin ve kurumlar arası koordinasyonun değerlendirildiği toplantıda, tehlike arz eden hayvanlar ile ilgili 5199 sayılı kanun çerçevesinde yapılacak iş ve işlemler görüşüldü.

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