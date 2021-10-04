Hayvanları Koruma Günü'nde sevgi dolu buluşma - Haberler
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Hayvanları Koruma Günü'nde sevgi dolu buluşma

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Haberler | Yerel

Hayvanları Koruma Günü'nde sevgi dolu buluşma Ankara'nın Çankaya Belediyesinde bulunan Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde rehabilite edilen sokak hayvanlarıyla sevgi dolu minik kalplerin buluşmasına ev sahipliği yaptı.

ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Hayvanları Koruma Günü'nde sevgi dolu buluşma

ANKARA - Ankara'nın Çankaya Belediyesinde bulunan Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde rehabilite edilen sokak hayvanlarıyla sevgi dolu minik kalplerin buluşmasına ev sahipliği yaptı.

Çankaya Belediyesi 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Mühye'de yer alan Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kapılarını okul ziyaretlerine açtı.

Hayvanları Koruma Günündeki ilk ziyaretin konukları Özel Tema Koleji 2. Sınıf öğrencileri oldu. Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan Yavru Sahiplendirme Bölümünü ziyaret eden minikler, küçük dostlarını severek köpek bisküvileri ile beslediler.

Sınıf öğretmenleri eşliğinde Merkezi ziyaret eden öğrenciler, barınaktaki dostları için getirdikleri mamaları da hediye ettiler. Belediyenin hazırladığı ikramlarla piknik yapan çocuklar kurabiyelerini sokak hayvanlarıyla paylaşmayı da ihmal etmediler. Veterinerler de sokak hayvanlarına ve hayvan sevgisine ilişkin bilgiler paylaştı. Çocuklara ayrıca hayvan sahiplenmenin önemi de aktarılarak Çankaya Belediyesinin sahiplendirme portalının (https://sansli.cankaya.bel.tr/) detayları aktarıldı.

Ayrıca 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle Çankaya İlçe Tarım Müdürü Yener Bilgisel de Barınağı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hayvanları Koruma Günü'nde sevgi dolu buluşma

Hayvanları Koruma Günü'nde sevgi dolu buluşma

Hayvanları Koruma Günü'nde sevgi dolu buluşma

Hayvanları Koruma Günü'nde sevgi dolu buluşma
İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Son Dakika Haberleri
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