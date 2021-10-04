Hayvanları Koruma Günü'nde köpeğe işkence kamerada - Haberler
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Hayvanları Koruma Günü'nde köpeğe işkence kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hayvanları Koruma Günü'nde köpeğe işkence kamerada

İzmir'in Tire ilçesinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü, köpeği motosikletin arkasına bağlı şekilde koştururken görüntülendi.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Tire ilçesinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü, köpeği motosikletin arkasına bağlı şekilde koştururken görüntülendi. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde hayvana yapılan işkence güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saat 09.30 sıralarında Tire Gökçen Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, plakasız motosikletinin arkasına bağladığı köpeği koşturmaya başladı. Bu sırada yoldan geçen Ali Koç isimli vatandaş, durumu fark ederek motosiklet sürücüsünün peşine takıldı. Koç, ara yola giren motosikleti takip ederek durdurdu. Vatandaşı fark eden motosiklet sürücüsü, köpeği tedavi ettirmeye götürdüğünü söyleyerek daha sonra motosiklete bağladığı köpeğin ipini çözdü. Bu esnada panik yaşayan sürücü, motosikletiyle hızla kaçtı.

Hayvanları Koruma Günü'nde köpeğe işkence kamerada

Öte yandan, meydana gelen olayın 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde görüntülenmesi de dikkat çeken detay oldu. Olay, yolda bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntüde yolda seyir halinde olan motosikletin arkasında köpeğin koşturulduğu, köpeğin bazen sürüklendiği görüldü. Vatandaşın kendi çektiği görüntüde de köpeğin sürüklenmekten yorgun düştüğü anlar yer aldı.

Motosiklete bağlanan köpeği fark ederek kurtulmasını sağlayan Ali Koç, köpeğin tasması olduğundan dolayı sahipli olduğunu ve çalınmış olabileceğini söyledi. Kurtulan köpeği akaryakıt istasyonuna teslim ettiğini söyleyen Koç, durumu da jandarma ekiplerine şikayet edeceğini belirtti. - İZMİR

Hayvanları Koruma Günü'nde köpeğe işkence kamerada

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