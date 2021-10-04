Hayvanları Koruma Günü'nde anlamlı kutlama - Haberler
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Hayvanları Koruma Günü'nde anlamlı kutlama

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Hayvanları Koruma Günü'nde anlamlı kutlama

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte farkındalık çalışması yaptı.

MUĞLA (İHA) - Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte farkındalık çalışması yaptı.

Menteşe İlçesi Cumhuriyet Ortaokulu'nun sahiplendiği kediye kedi evi ve mama hediye edilerek, öğrencilere yönelik eğitim düzenledi. Düzenlenen programa Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kuray, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, öğretmenler, ilgili teknik personel ve öğrenciler katıldı. Okul kedisi Merkür'e kedi evi hediye edildi.

Öğrencilere evcil hayvanlar, sokak hayvanları ve yaban hayvanlarının korunması hakkında bilgi verilerek, ekosistemde her canlının gerekliliği anlatıldı. Oyun eşliğinde yapılan eğitimde havada, karada ve denizde yaşayan canlıların yaşam alanlarını korumanın gerekliliği anlatıldı. Ayrıca bir canlının atığının başka canlının hayat kaynağı olabileceği ifade edilerek evsel atıklarla sokak hayvanlarına besin kaynağı sağlanabileceği anlatıldı. - MUĞLA

Hayvanları Koruma Günü'nde anlamlı kutlama

Hayvanları Koruma Günü'nde anlamlı kutlama

Hayvanları Koruma Günü'nde anlamlı kutlama

Hayvanları Koruma Günü'nde anlamlı kutlama

Hayvanları Koruma Günü'nde anlamlı kutlama

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