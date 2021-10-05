Hayvanları Koruma Günü Kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayvanları Koruma Günü Kutlandı

Habermetre - Haberler | Toplum
Hayvanları Koruma Günü Kutlandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), yaşamı birlikte paylaştığımız tüm canlıların yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

MUĞLA (Habermetre) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), yaşamı birlikte paylaştığımız tüm canlıların yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük, Prof. Dr. Artay Yağcı, Üniversitemiz personeli ile öğrencilerimiz, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde dostlarını yalnız bırakmadı.

Hayvanseverler, merkez yerleşkemizde bulunan Doğal Yaşam Parkı'nda bir araya gelerek hayvanların durumuna dikkat çekti.

Etkinlikte, parkta barınan onlarca tür hayvana yemleri ve suları verildi; barınma ortamları kontrol edildi.

Doğal Yaşam Parkı'nda oluşturulan barınma alanlarında yaşayan hayvanlarının tüm ihtiyaçları Kampüs Patileri Öğrenci Topluluğu Koordinatörü Doç. Dr. Nurdan Saraç'ın yoğun çabalarıyla Kampüs Patileri Topluluğu ve gönüllü hayvanseverler tarafından düzenli olarak karşılanıyor. Aynı zamanda kedi ve köpek gibi evcil hayvanlar burada sahiplendiriliyor ve bakım süreçleri takip ediliyor.

Her yıl 4 Ekim, Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanıyor. Hayvanları korumak ve bu konuda farkındalık yaratmak için 1931 yılında Floransa'da kabul edilen Hayvanları Koruma Günü ile hayvanlara daha iyi muamele edilmesini savunan ve hayvan refahı için mücadele eden insanlar bir araya geliyor.

İrtibat ve Mama Desteği için Adres Bilgileri:

Doç. Dr. Nurdan Saraç (Kampüs Patileri Öğrenci Topluluğu Koordinatörü). Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi. ALM Binası. Kötekli, Menteşe, Muğla. Tel: 0544 202 4164 nsarac@mu. edu. tr

Nakdi Bağışlar için Dernek Resmi Hesap Bilgileri:

Dernek Resmi Hesap Bilgileri

T. C. İş Bankası Muğla Şubesi

IBAN No: TR23 0006 4000 0013 6001 3254 77

Alıcı Adı: Muğla Doğayı ve Hayvanları Kor. Der. (Valilik Denetimli Resmi Hesap)

Açıklama: Kampüs Patileri İçin

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola İbrahim Tatlıses Didem Arslan Yılmaz
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hayvanları Koruma Günü Kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 17:42:59. #1.13#