Hayvanları Koruma Günü Kutlandı

MUĞLA (Habermetre) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), yaşamı birlikte paylaştığımız tüm canlıların yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük, Prof. Dr. Artay Yağcı, Üniversitemiz personeli ile öğrencilerimiz, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde dostlarını yalnız bırakmadı.

Hayvanseverler, merkez yerleşkemizde bulunan Doğal Yaşam Parkı'nda bir araya gelerek hayvanların durumuna dikkat çekti.

Etkinlikte, parkta barınan onlarca tür hayvana yemleri ve suları verildi; barınma ortamları kontrol edildi.

Doğal Yaşam Parkı'nda oluşturulan barınma alanlarında yaşayan hayvanlarının tüm ihtiyaçları Kampüs Patileri Öğrenci Topluluğu Koordinatörü Doç. Dr. Nurdan Saraç'ın yoğun çabalarıyla Kampüs Patileri Topluluğu ve gönüllü hayvanseverler tarafından düzenli olarak karşılanıyor. Aynı zamanda kedi ve köpek gibi evcil hayvanlar burada sahiplendiriliyor ve bakım süreçleri takip ediliyor.

Her yıl 4 Ekim, Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanıyor. Hayvanları korumak ve bu konuda farkındalık yaratmak için 1931 yılında Floransa'da kabul edilen Hayvanları Koruma Günü ile hayvanlara daha iyi muamele edilmesini savunan ve hayvan refahı için mücadele eden insanlar bir araya geliyor.

İrtibat ve Mama Desteği için Adres Bilgileri:

Doç. Dr. Nurdan Saraç (Kampüs Patileri Öğrenci Topluluğu Koordinatörü). Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi. ALM Binası. Kötekli, Menteşe, Muğla. Tel: 0544 202 4164 nsarac@mu. edu. tr

Nakdi Bağışlar için Dernek Resmi Hesap Bilgileri:

Dernek Resmi Hesap Bilgileri

T. C. İş Bankası Muğla Şubesi

IBAN No: TR23 0006 4000 0013 6001 3254 77

Alıcı Adı: Muğla Doğayı ve Hayvanları Kor. Der. (Valilik Denetimli Resmi Hesap)

Açıklama: Kampüs Patileri İçin

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