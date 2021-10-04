Hayvanat bahçesinde 400 öğrenciyle 'Hayvanları Koruma Günü' kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayvanat bahçesinde 400 öğrenciyle 'Hayvanları Koruma Günü' kutlandı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Haberler | Güncel
Hayvanat bahçesinde 400 öğrenciyle 'Hayvanları Koruma Günü' kutlandı

TÜRKİYE'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü' kutlandı.

GAZİANTEP (DHA) - TÜRKİYE'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, ' 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü' kutlandı. Yaklaşık 400 öğrencinin katıldığı etkinlikte, çocuklar hayvanları besleyip "Hayvana şiddete hayır" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' kapsamında düzenlenen etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Başkanı Celal Özsöyler ile hayvanseverler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programa katılan öğrenciler, hayvanları elleriyle besledi.

'HAYVANLAR, DOĞANIN DENGESİNİ KORUYOR'

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, yaptığı konuşmada, "Şunu hiçbir zaman unutmamamız gerek, hayvanlar doğanın dengesini koruyan canlılardır. Allah onları yaratırken bir görev vererek yaratıyor. Örneğin kedi olan bir evde fare olmaz. O yüzden doğanın dengesini hayvanlar sağlamaktadır. Bu yüzden hayvanları sevmeliyiz. Hayvanları korumalıyız. Onları kendi öz varlığımız gibi muhafaza etmeliyiz. Hayvanların sağlıklarını korumak zorundayız" dedi.

Sokakta yaşayan canlılar için mücadele ettiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Başkanı Celal Özsöyler ise, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak, yaşadığımız dünyanın tüm canlılara ait olduğunun bilinciyle, farkındalık oluşturmak ve çocuklarımıza bu duyarlılığı aşılamak için her yıl, '4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü' etkinliği düzenliyoruz. 2002 yılından bu yana sokakta yaşayan can dostlarımıza hizmet veriyoruz. Yaralıların tüm tedavilerini yapıp sağlığına kavuşturuyoruz. Üremelerinin kontrolü için kısırlaştırma operasyonları yapıp küpe ve çip takıyoruz. 5199 nolu hayvanları koruma kanunu kapsamında tüm işlemi yapılan kedi ve köpeklerimizi sahiplendiriyoruz. Sahiplenilmeyen canları ise aldığımız veya 250'ye yakın besleme noktalarına bırakıyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan öğrenciler ise hayvanlara şiddetin durdurulmasını istediklerini söyleyerek, hayvanat bahçesini gezdi.


Hayvanat bahçesinde 400 öğrenciyle 'Hayvanları Koruma Günü' kutlandı

Hayvanat bahçesinde 400 öğrenciyle 'Hayvanları Koruma Günü' kutlandı

Hayvanat bahçesinde 400 öğrenciyle 'Hayvanları Koruma Günü' kutlandı

Hayvanat bahçesinde 400 öğrenciyle 'Hayvanları Koruma Günü' kutlandı

Hayvanat bahçesinde 400 öğrenciyle 'Hayvanları Koruma Günü' kutlandı

Hayvanat bahçesinde 400 öğrenciyle 'Hayvanları Koruma Günü' kutlandı

Hayvanat bahçesinde 400 öğrenciyle 'Hayvanları Koruma Günü' kutlandı

Hayvanat bahçesinde 400 öğrenciyle 'Hayvanları Koruma Günü' kutlandı

Hayvanat bahçesinde 400 öğrenciyle 'Hayvanları Koruma Günü' kutlandı

Hayvanat bahçesinde 400 öğrenciyle 'Hayvanları Koruma Günü' kutlandı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Düm Tek Tek Gülben Ergen Seren Serengil
Spor Marcao Mesut Özil Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mahmut Özer Hakan Binbaşgil Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hayvanat bahçesinde 400 öğrenciyle 'Hayvanları Koruma Günü' kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 15:38:52. #1.12#