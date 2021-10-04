Hayvanat bahçesinde 400 öğrenciyle 'Hayvanları Koruma Günü' kutlandı

GAZİANTEP (DHA) - TÜRKİYE'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, ' 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü' kutlandı. Yaklaşık 400 öğrencinin katıldığı etkinlikte, çocuklar hayvanları besleyip "Hayvana şiddete hayır" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' kapsamında düzenlenen etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Başkanı Celal Özsöyler ile hayvanseverler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programa katılan öğrenciler, hayvanları elleriyle besledi.

Etkinliğe katılan öğrenciler ise hayvanlara şiddetin durdurulmasını istediklerini söyleyerek, hayvanat bahçesini gezdi.