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HAYVANAT BAHÇESİ'NDE HEDEF 1 MİLYON ZİYARETÇİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, bünyesinde barındırdığı 143 türde bin 480 hayvan ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, bünyesinde barındırdığı 143 türde bin 480 hayvan ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor.

400 dönüm alan üzerine kurulu Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı, arazisinin doğal yapısıyla Türkiye'nin en iyi hayvanat bahçeleri arasında yer alıyor. Hayvanat bahçesi içerisinde sürüngenevi, kuşevi ve yazlık ve kışlık olarak yapılmış geyik, ceylan, karaca, yeleli koyun, kamerun koyunu, zebra, midilli atı, kanguru, aslan, kaplan, puma ve yırtıcı kuş barınakları ile doğal ve yapay gölet ve şelaleler bulunuyor. 143 türde bin 480 hayvana ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi sakinlerinin bakımları, temizlik, ve kontrolleri her gün veteriner hekimler eşliğinde titizlikle yapılıyor.

YENİ ÜYELER EKLENDİ

Bu yıl hayvanat bahçesi yeni ve sevimli üyeleriyle daha da renklendi. 'Ara Papağan' türlerinden Aşuk ile Maşuk'un yavruları 'Balkuş' bakıcıları tarafından özenle besleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, özellikle Akdeniz coğrafyasına özgü endemik türlerden olan Alageyik, yaban keçileri ve dağ keçi türlerini Türkiye'nin farklı hayvanat bahçelerine göndererek, bir gen merkezi gibi çalışıyor. Benekli, kızıl, beyaz ve aksis olmak üzere 4 farklı türde 26 yavru alageyik ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

HEDEF 1 MİLYON ZİYARETÇİ

Yaban hayatına ilişkin çalışmalarında yapıldığı hayvanat bahçesinde kuş ve memeli hayvanların bakımları yapılarak, doğaya dönmeleri sağlanıyor. Soyu tükenme tehlikesinde olan karakulak ve vaşak cinsinin korunması ve üretilmesi konusunda da özveriyle çalışmalar yapılıyor. Yerli ve yabancı misafirlerin sık sık ziyaret ettiği hayvanat bahçesi özellikle okulların çok yoğun ilgisini görüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı'nın ziyaretçileri, gün boyunca doğa ile iç içe bir alanda dolu dolu zaman geçirme fırsatı buluyor. Geçtiğimiz yıl pandemi koşullarına rağmen yaklaşık 700 bin ziyaretçi ağırlayan hayvanat bahçesi, önümüzdeki yıl bir milyon ziyaretçi ağırlamak istiyor.

HAYVANAT BAHÇESİ'NDE HEDEF 1 MİLYON ZİYARETÇİ

HAYVANAT BAHÇESİ'NDE HEDEF 1 MİLYON ZİYARETÇİ

HAYVANAT BAHÇESİ'NDE HEDEF 1 MİLYON ZİYARETÇİ

HAYVANAT BAHÇESİ'NDE HEDEF 1 MİLYON ZİYARETÇİ

HAYVANAT BAHÇESİ'NDE HEDEF 1 MİLYON ZİYARETÇİ
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Haber: HAYVANAT BAHÇESİ'NDE HEDEF 1 MİLYON ZİYARETÇİ - Haberler
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