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Hayvan hırsızı suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hayvan hırsızı suçüstü yakalandı

Mersin'de jandarma ekipleri, ahırdan 3 büyükbaş hayvan çalıp, satmaya çalışan 1 kişiyi suçüstü yakaladı.

ÇAMLIYAYLA, MERSİN (İHA) - Mersin'de jandarma ekipleri, ahırdan 3 büyükbaş hayvan çalıp, satmaya çalışan 1 kişiyi suçüstü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre ekipler, Çamlıyayla ilçesine bağlı Körmenlik Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaşa ait ahırdan 3 büyükbaş hayvanın çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahsın, hayvanları satmak için başka bir kente götüreceğini tespit eden ekipler, belirlenen aracı durdurarak, şahsı gözaltına aldı.

Ele geçirilen 3 hayvan sahibine geri teslim edilirken, şüpheli şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MERSİN

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