Hayrabolu SYDV eylülde bin 425 kişiye yardım yaptı

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) bin 425 vatandaşa yardım yapıldı.

Kaymakam Mehmet Sülün, yaptığı açıklamada, eylül ayında bin 425 ihtiyaç sahibine, 628 bin 835 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların eğitim, sağlık, asker yardımı, aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.