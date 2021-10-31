Hayrabolu'da Trakya Kupası Judo Turnuvası düzenlendi - Haberler
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Hayrabolu'da Trakya Kupası Judo Turnuvası düzenlendi

AA / Sedat Kara - Haberler | Güncel
Hayrabolu'da Trakya Kupası Judo Turnuvası düzenlendi

Hayrabolu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Trakya Judo Kupası müsabakaları düzenlendi.

Hayrabolu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Trakya Judo Kupası müsabakaları düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 80. Yıl Kapalı Spor Salonu'ndaki turnuvaya İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nden yaklaşık 200 sporcu katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan turnuvaya katılan tüm sporculara başarı diledi.

Spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini ifade eden İnan, ilçede judo turnuvaları düzenlemeye devam edeceklerini de ifade etti.

Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri, Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Tasar ve antrenörler verdi.

Hayrabolu'da Trakya Kupası Judo Turnuvası düzenlendi

Hayrabolu'da Trakya Kupası Judo Turnuvası düzenlendi

Hayrabolu'da Trakya Kupası Judo Turnuvası düzenlendi

AA / Sedat Kara - Son Dakika Haberleri
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