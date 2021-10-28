Haymana'da kamyonet ile tır çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Haymana'da kamyonet ile tır çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Haymana'da kamyonet ile tır çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Haymana ilçesinde kamyonet ile tır çarpıştı.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Haymana ilçesinde kamyonet ile tır çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza Haymana'ya bağlı Çalış Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali Ç., idaresindeki 06 DCC 99 plakalı kamyonet karşı yönden gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen 06 SAR 84 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazayı gören çevredeki sürücüler itfaiye sağlık ve polis ekibine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde Ali Ç. ve yanında bulunan 2 Afgan uyruklu kişiden 1'i yaşamını yitirirken, TIR sürücü ve Afgan uyruklu kişinin yaralandığını belirledi. Kazada yaralananlar Haymana Devlet hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazada yaşamını yitirilenleri cesetleri morga kaldırıldı.

(Hidayet Türkyılmaz-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Dizilerden etkilenen vatandaşlar soyadlarını 'Alemdar' ve 'Çakırbeyli' yapmak istiyor

Dizilerden etkilenen vatandaşlar soyadlarını "Alemdar" ve "Çakırbeyli" yapmak istiyor

 MSB'den 'F-35' açıklaması

MSB'den 'F-35' açıklaması

 ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake onay aldı! 1915 olaylarıyla ilgili kararsızlığı dikkat çekici

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake onay aldı! 1915 olaylarıyla ilgili kararsızlığı dikkat çekici
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title