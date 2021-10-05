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Hayırsever iş insanı Uluçay yad edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Hayırsever iş insanı Uluçay yad edildi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren hayırsever iş insanı Recep Uluçay için mevlid-i şerif okutuldu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren hayırsever iş insanı Recep Uluçay için mevlid-i şerif okutuldu.

Vefatı Şuhut'u acıya boğan hayırsever iş insanı Recep Uluçay'ın vefatının 7. günü dolayısıyla Kur-an'ı Kerim tilaveti yapıl ardından mevlid-i şerif okundu. Mevlitin ardından binlerce vatandaşa döner ve lokma ikramında bulunan Uluçay ailesi acı günlerinde yanlarında olan herkese teşekkürlerini iletti. - AFYONKARAHİSAR

Hayırsever iş insanı Uluçay yad edildi

Hayırsever iş insanı Uluçay yad edildi

Hayırsever iş insanı Uluçay yad edildi

Hayırsever iş insanı Uluçay yad edildi

Hayırsever iş insanı Uluçay yad edildi

Hayırsever iş insanı Uluçay yad edildi

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