Hayırsever Gentaş Grup Ailesi Tarafından Gaziantep'e 32 Derslikli Okul Desteği

GAZİANTEP (Bültenler) - Protokol İmza Törenine Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Yardımcısı Muhammet Önder, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Ali Tiryakioğlu ve Hayırsever Gentaş Grup Ailesi katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Vali Davut Gül şunları söyledi:

"Çelik ailesine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendileri Gaziantep'te yıllardır iş yapıyorlar. 100. Yılda 100 Hayırsever kampanyasına önemli bir katkı sağlıyorlar. Mavikent'te 32 derslikli bir okul protokolü yapıyoruz. Allah hayrınızı kabul etsin. Allah sayılarınızı arttırsın."

Aralık ayı içerisinde 100. Yılda 100 Hayırsever kampanyasının töreninin yapılacağını da hatırlatan Vali Gül, "Protokol yapmak isteyen, bu kampanyaya katkı sunmak isteyen hemşerilerimiz için önümüzde 1 aylık bir dönemimiz var. Bu dönemde niyetlerini fiilen ortaya koyarlarsa ve protokole bağlarlarsa hepsi toparlanmış olur." dedi

Vali Gül, konuşmasının devamında; "Bu projenin en büyük destekçilerinden birisi de Fatma Bakanımız, ben kendisine teşekkür ediyorum. Gaziantep birlikte iş yapma kültürünün yüksek olduğu bir şehir. Gerek arsaların temini konusunda, gerekse de hayırseverlerin bulunması noktasında üzerlerine düşeni yapıyorlar. Hem Büyükşehir Belediyemize hem hayırseverlerimize hem de Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Allah hayırlı etsin." dedi

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yaptığı konuşmada, "Burada 100. yılda hayır köşemizdeyiz. Sayın Valimizin fikir babası olduğu "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası ile şehrimizin okul ihtiyacını hızla 100'e tamamlamak üzereyiz. Bizim hayırseverlerimiz bir taraftan sanayicilik yapıyorlar, bir taraftan da kazançlarıyla bu şehrin çocukları için, bu şehrin geleceği için ve bu şehrin beşerî sermayesi için yatırım yapıyorlar. Bu nedenle hayırsever aileye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Ali Tiryakioğlu da 100. Yılda 100 hayırsever kampanyasına vermiş oldukları destekler için hayırsever aileye teşekkür etti.

Hayırsever Abdulhadi Çelik ise, "Gaziantep'e güzel bir okul hediye ediyoruz. İnşallah güzel nesiller yetişir. Hayırlı uğurlu olsun." dedi

Konuşmalar sonrasında protokolün imzaları atılarak Hayırsever Aileye teşekkür belgeleri verildi.

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