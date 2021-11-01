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Hayır Hayat Kurtarır

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Hayır Hayat Kurtarır

Araştırma MerkezleriHayır Hayat KurtarırUyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık yaratmak ve ilgili konuda konferans vermek üzere Ankara Narkotik Şube Müdürlüğü'nden Polis Memuru Canan YÜCEL, 19 Kasım 2021 Cuma günü, saat 14.

ANKARA (Habermetre) - Araştırma Merkezleri

Hayır Hayat Kurtarır

Uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık yaratmak ve ilgili konuda konferans vermek üzere Ankara Narkotik Şube Müdürlüğü'nden Polis Memuru Canan YÜCEL, 19 Kasım 2021 Cuma günü, saat 14. 30'da, Merkez Kampüs Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "'Hayır Hayat Kurtarır" adlı konferans kapsamında, Öğrencilerimiz ve Akademik/İdari Personelimizle buluşacaktır.

"Yüz yüze" gerçekleştirilecek konferans, eş zamanlı şekilde "https://zoom. us/j/94209071903" linki aracılığıyla Zoom üzerinden online şekilde canlı olarak da yayınlanacaktır.

Bilgi: TURK 101-102-103 dersi final ön koşulu etkinliklerinden olan konferans öncesi girişte Öğrenci Kimlik Kartı okutulması zorunludur. Sosyal mesafe dolayısıyla salon kapasitesi dolduktan sonra giriş yapılamayacaktır.

Duyuru Ekleme Tarihi : 28. 10. 2021 10: 44

Duyuru Güncelleme Tarihi : 01. 11. 2021 09: 47

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