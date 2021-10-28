ANKARA (Habermetre) - Araştırma Merkezleri

HAYIR HAYAT KURTARIR

Uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık yaratmak ve ilgili konuda konferans vermek üzere Ankara Narkotik Şube Müdürlüğü'nden Polis Memuru Canan YÜCEL, 19 Kasım 2021 Cuma günü saat 14. 30'da, Merkez Kampüs Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "'Hayır' Hayat Kurtarır" adlı konferans kapsamında, Öğrencilerimiz ve Akademik/İdari Personelimizle buluşacaktır.

"Yüz yüze" gerçekleştirilecek konferans, eş zamanlı şekilde "https://zoom. us/j/94209071903" linki aracılığıyla Zoom üzerinden online şekilde canlı olarak da yayınlanacaktır.

Bilgi: TURK 101-102-103 dersi final ön koşulu etkinliklerinden olan konser öncesi girişte Öğrenci Kimlik Kartı okutulması zorunludur. Sosyal mesafe dolayısıyla salon kapasitesi dolduktan sonra giriş yapılamayacaktır.

Duyuru Ekleme Tarihi : 28. 10. 2021 10: 44

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