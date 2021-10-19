Hayatını kaybeden babasının projelerini tamamlamak için muhtar oldu

DÜZCE (AA) - Düzce'de kalp krizinden kaybettiği babasının yerine ara seçimle muhtarlığa getirilen 25 yaşındaki Abdül Mennan Yesirci, yarım kalan projeleri tamamlamak için var gücüyle mahalleliye hizmet ediyor.

Kentin en kalabalık nüfusa sahip Cedidiye Mahallesi'nin 18 yıllık muhtarı Cemal Yesirci'nin 52 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi üzerine, Abdül Mennan Yesirci (25), babasının yarım kalan işlerini tamamlamak için hazirandaki ara seçimle görevi devraldı.

Mahalleliye en güzel şekilde hizmet etmeye çalışan Yesirci, bütün projeleri bitirip gelecek seçimlerde görevini gururla bir başkasına bırakmak istiyor.

Abdül Mennan Yesirci, AA muhabirine, mahallede yaklaşık 4 dönem muhtarlık yapan babasının halkın büyük sevgisini kazandığını anlattı.

Ani kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan babasını yaklaşık 1,5 yıl önce kaybettiğini aktaran Yesirci, "Babamın projelerini tamamlamak için aday oldum ve 5 aydır muhtarlık görevini sürdürüyorum. Babam mahallede çok sevilirdi, çalışkan kişiliği vardı. Yarım kalan işleri, mahalleyle ilgili projeleri vardı. Babam vefat edince ihtiyar heyeti, bu görevi üstlenmem gerektiğini söyledi. Bu şekilde yola çıktım." diye konuştu.

"Babamın ismini layıkıyla sürdürmek beni onurlandırıyor"

Vatandaşların isteğiyle muhtar seçildiğini dile getiren Yesirci, şöyle devam etti:

"Rahmetli babamın projelerini tamamlamaya geldim. Halkın desteğini aldım ve çalışmalarımı sürdürüyorum. Babamdan öğrendiklerimi uyguluyorum. Beni layık gördüler. Ben de yakışan şekilde görevimi yapıp babamın düşündüğü ve bir kısmını başlattığı projeleri tamamlamaya çalışıyorum. Babamın verdiği ve benim verdiğim sözleri yerine getirmek, en büyük hedefim. Bundan sonraki dönemde göreve talip olmaya niyetim yok. Sadece bu dönem babamın ömrünün yetemediği görevleri tamamlamak istiyorum. Görevimi bundan sonra genç arkadaşlara bırakıp onları desteklemeyi düşünüyorum."

Yesirci, muhtarlık yaptığı 5 ayda kendisine "babasının oğlu" dedirtmeyi başardığını, bununla gurur duyduğunu vurgulayarak, "Babamın ve ailemin ismini bu şekilde layıkıyla sürdürmek beni çok onurlandırıyor. Çok mutlu oluyorum. Umarım hizmet sürem boyunca da bu onur ve gururu yaşarım." dedi.