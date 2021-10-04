'Hayat Kimliğinle Kolay' Uygulamasına 2 milyonun üzerinde başvuru yapıldı - Haberler
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"Hayat Kimliğinle Kolay" Uygulamasına 2 milyonun üzerinde başvuru yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020 tarihinde hayata geçirilen "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasına 2 milyon 21 bin 570 kişi başvuru yaptı.

İSTANBUL (İHA) - İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020 tarihinde hayata geçirilen "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasına 2 milyon 21 bin 570 kişi başvuru yaptı.

Dünyada ilk ve tek uygulama olan "Hayat Kimliğinle Kolay" ile yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylece vatandaşların, trafikte yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasına geçiş yapan kişi sayısı 2 milyon 21 bin 570'e yükseldi.

Yeni tip sürücü belgesi ve yeni tip kimlik kartına sahip olanlar, kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde bu hizmetten ücretsiz yararlanabiliyor.

UYGULAMAYA EN FAZLA TALEP İSTANBUL'DAN GELDİ

Türkiye genelinde 327 bin 672 kişi ile İstanbul birinci sırada yer aldı. İstanbul'u 161 bin 872 kişi ile Ankara, 82 bin 804 kişi ile İzmir, 79 bin 45 kişi ile Antalya, 63 bin 677 kişi ile Bursa ili takip etti.

UYGULAMAYA EN ÇOK İLGİYİ GENÇLER GÖSTERDİ

25 yaş ve altı toplam 441 bin 831 kişi uygulamadan yararlandı. Erkeklerde sayı 1 milyon 516 bin 219 iken kadınlarda bu sayının 505 bin 351 oldu.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

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