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Hayat dolu buluşmalar eğitimi yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Hayat dolu buluşmalar eğitimi yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı destekleri ile Toplum Eğitimi Derneği tarafından 80 yetim annesine yönelik Hayat Dolu Buluşmalar Programı eğitimleri verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı destekleri ile Toplum Eğitimi Derneği tarafından 80 yetim annesine yönelik Hayat Dolu Buluşmalar Programı eğitimleri verildi.

Sosyal belediyecilikte yaptığı örnek uygulamalarla dikkatleri üzerine çeken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Hz. Amine Yetim Koordinasyon Merkezi ve Toplum Eğitimi Derneği gönüllü öğretmeleri tarafından yetim annelerine 2 ay boyunca eğitimler düzenlendi. Verilen eğitimlerde, mevcut haklar, bireylerin güçlenerek ekonomik ve sosyal konularda doğru kararlar verebilme, hak ve hizmetlerden faydalanmalarına destek olacak eleştirel düşünme ve teknoloji kullanma becerileriyle birlikte, çalışma hayatı, çevre bilinci, sağlık gibi konuları kapsayan konular işlendi. Programı tamamlayan annelere koordinasyon merkezinde düzenlenen törenle Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy ve Toplum Eğitimi Derneği Kurucu Başkanı Fatma Esin Özgül tarafından sertifikaları verildi.

"Yetim aileler ve çocuklar bizlere emanet"

Törende konuşan Abdullah Aksoy, yetim koordinasyon merkezinin yürüttüğü çalışmalarla yetim ailelere sürekli destek sağladığını vurgulayarak, "Yetim aileler ve çocuklar bizlere emanet. Çocuğumuzun başarısının artması yönünde elimizden geleni yapıyoruz. Bugün sertifikasını verdiğimiz yetim annelerimiz var. Onlara aslında ayakları üzerinde durmaları için nerelere ulaşması gerektiği, çocukları yetiştirirken nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında eğitimler verdik. Bu eğitim sonunda sertifikalarını dağıttık. Eğitim öncesi ne yapılması gerektiğini bilmeyen anneler eğitim sonrası hem çocuklarımıza hem de kendilerine nasıl davranılması gerektiği, neler yapılması gerektiği yönünde birçok bilgi edindiler. Bu eğitimler devam edecekler" ifadelerini kullandı.

"Annelerimizin "kendimi görünür hissediyorum" demesi, ne kadar başarılı olduğunun göstergesi"

Fatma Esin Özgül yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi ile görüşerek kursların açılmasında ortak hareket edildiğini aktardı. Özgül, çalışmalarda yüksek verim alındığını söyleyerek, "Birçok hanımın 'Kendimi görünür hissediyorum' demesi, yaptığımız çalışmaların ne kadar başarılı olduğunun. Gönüllü öğretmenlerde hiçbir ücret talep etmeden buraya gelip eğitimler verdi. Bu eğitim diğer AÇEV eğitimlerinden farklı. Bu eğitim belirli bir okuma yazma seviyesi olan ve hayatının çocuklarını yetiştirmeye adadıkları 18-40 yaş arası hanımları kapsayan bir eğitim. Burada haklarını, çocuklarla nasıl iletişim kurmaları gerektiği, herhangi bir durumda nerelere başvurmaları gerektiğini yani hayatta gerekli olan tüm eğitimleri bu program içerisinde veriyoruz. Bu eğitimin bir diğer özelliği interaktif olması. Bizden aldıkları programları çevrelerinde de uygulayabilirler" diye konuştu. - GAZİANTEP

Hayat dolu buluşmalar eğitimi yapıldı

Hayat dolu buluşmalar eğitimi yapıldı

Hayat dolu buluşmalar eğitimi yapıldı

Hayat dolu buluşmalar eğitimi yapıldı

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