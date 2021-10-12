HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. CRAFT İSTANBUL EL SANATLARI FUARINDA

İSTANBUL (Habermetre) - Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen 2. Craft İstanbul El Sanatları Fuarı'na; el sanatları üreticileri, ustalar, koleksiyonerler, özel ve kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları olmak üzere 130 katılımcı, 400'ün üzerinde el sanatları sanatçısı ve 10'un üzerinde ülke katılım sağladı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı 24 Olgunlaşma Enstitümüzün katıldığı fuara, Genel Müdürlük personelimiz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, enstitü müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, usta öğreticiler, kursiyerler ve öğrencilerimiz iştirak ettiler.

Enstitülerimizin standlarındaki 2334 parça el emeği göz nuru eser ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.

Farklı ülkelerden ve basın yayın organlarının da oldukça ilgisini çeken fuarda enstitülerimiz tarafından 24 çeşit workshop hazırlanmış ve ziyaretçiler tarafından bu çalışmalar ilgiyle yapılmıştır. On binlerce kişinin ziyaret ettiği 2. Craft İstanbul El Sanatları Fuarı yeni ürün ve yeni emekler umuduyla sona erdi.

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