Hawaii'de 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler
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Hawaii'de 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel
Hawaii'de 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan Büyük Ada'nın açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan Büyük Ada'nın açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, Hawaii'nin güneyindeki Büyük Ada'da bulunan Naalehu bölgesinin yaklaşık 27 kilometre güneyinde, 35 kilometre derinlikte deprem oldu.

Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından, en büyüğü 4,3 olan birçok artçı sarsıntı kaydedildi.

Hawaii Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle havaalanlarında, köprülerde veya limanlarda hasar meydana gelmediği belirtildi.

Başkent Honolulu'daki Ulusal Meteoroloji Dairesi, depremin ardından tsunami tehlikesi olmadığını açıkladı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
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AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri
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