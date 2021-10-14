Havza Yerel Eylem Grubu Derneği toplandı

HAVZA, SAMSUN (AA) - Havza Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Havza Belediyesi Meclis Salonu'nda Havza YEG Başkanı Sebahattin Özdemir başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında 6. Samsun Tarım Fuarı'nda yapılan çalışmalar, derneğin görünürlüğünü artırmak için yapılabilecek çalışmalar ile 2022 çalışma programı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu, gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda konuşma yapan Havza Belediye Başkanı ve Havza YEG Başkanı Sebahattin Özdemir Havza YEG'in ilçenin gelişiminde önemli bir paya sahip olacağını belirterek, "Kurulduğumuz günden bu yana ilçemize katkı sağlamak adına çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Biz bu derneği tabela derneği olarak kurmadık. Tüm amacımız Havza'ya ve Havza insanına hizmet etmek. Havza'nın onur konuğu olduğu Tarım Fuarı ilçemiz adına oldukça verimli geçti. İnşallah ilçemizi daha iyi yerlere getirmek için tüm gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından Havza YEG Müdürü Özgür Atala tarafından 2022 çalışma programı hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.

Toplantıya, AK Parti Havza İlçe Başkanı ve Havza YEG Başkan Yardımcısı Kadir Kayan ile Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.