Havza Milli Eğitim Müdürlüğü personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

HAVZA, SAMSUN (AA) - Havza Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müdürlük çalışanları ile Toplum Yararına Program (TYP) dahilinde istihdam edilen yardımcı hizmetler personele yönelik iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanı Numan Kurt tarafından Halk Eğitim Merkezinde verilen eğitime katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, eğitimlerin periyodik olarak tekrarlandığını söyledi.

Üç günde 83 personele eğitim verildiğini anlatan Sağlam, "Eğitim ile personelimizin bilgileri tazelenerek konu ile ilgili yeni düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmakta. Sizlerden isteğimiz, geleceğimiz olan çocuklarımız için çalıştığımızın bilincinde çalışmanız ve her işte bu hassasiyetle işlerinizi yapmanız. Bu eğitimlerde hedeflenen hem çocuklarımızın güvenli eğitim almaları hem de çalışanlarımızın sağlığını korumak." dedi.