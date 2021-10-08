Havza'dan 50 kadına iş imkanı sağlanacak

HAVZA, SAMSUN (AA) - Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından istihdamı artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında 50 kadına iş imkanı sağlandı.

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmada istihdam edilecek 50 kadın için Havza TSO Toplantı Salonu'nda ön mülakat gerçekleştirildi.

Mülakata katılan Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar, ilçe ekonomisine katkıda bulunmak için çaba harcadıklarını belirterek, "Havza TSO olarak işçi talepleri ile bize iş için başvuranlar arasında köprü vazifesi görmekten mutluyuz. İnşallah Havza OSB'de yatırımlar tamamlandığında ilçemizde istihdam sorunu sona erecek. Çalışmak, ailelerine destek olmak isteyen bayanlarımız için bir imkan oluştu. İnşallah işe girmek isteyen bayanlarımız birkaç gün içinde sigortalı olarak işe başlayacak. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Daha sonra firmanın iş kaynakları tarafından başvuru yapmak için gelen kadınlara bilgilendirme yapıldı, isteyenlerin başvuruları alındı.