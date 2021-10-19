Havza'da okul servisleri denetlendi

HAVZA, SAMSUN (AA) - Havza'da okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Ekibi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Havza Vezirköprü kara yolu İmircik kavşağında kırsal mahallelerden öğrenci taşıyan okul servisleri denetlendi.

Denetim sırasında jandarma ekiplerince maske ve mesafe kontrolü ile sürücü belgeleri ve emniyet kemeri kontrolü yapıldı.

Denetimlerde öğrenci ve okul servis sürücülerine maske ve mesafe konularında dikkatli olmaları konularında uyarılarda bulunularak servisten inme, binme, emniyet kemeri kullanımı ve genel trafik kuralları konularında hatırlatmalar yapıldı.

Denetime katılan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Turan Demir, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı süresince çocukların sağlıklı ve kazasız bir şekilde okullarına ve evlerine gidebilmeleri amacıyla denetimlere devam edileceğini belirtti.