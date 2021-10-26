Havza'da din görevlilerine afet eğitimi verildi

HAVZA, SAMSUN (AA) - Havza'da din görevlilerine afet konusunda farkındalık eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi nedeni ile Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında verilen eğitime, Havza İlçe Müftülüğünde görevli imam-hatip, müezzin kayyım, Kur'an kursu öğreticileri ve daire personeli katıldı.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitimde, Samsun İl Müftülüğü Afet Eğitmeni ve Din Hizmetleri Uzmanı Muharrem Hacıkaraahmetoğlu tarafından "Temel Afet Bilinci", "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)", "Afetlerin İnsan Psikolojisine Etkileri ve Psikolojik İlk Yardım" ile "Afet ve Afet Sonrasında Manevi Danışmanlık ve Rehberlik" konu başlıklarında din görevlilerine bilgiler aktardı.

Havza Müftüsü Mehmet Nurlu, yaptığı açıklamada, afet farkındalık eğitimlerinin 2 grup halinde yapılacağını belirterek, "Gruplarımızdan ilkine bugün eğitim verildi. Burada eğitim alan personelimiz zaman zaman vaazlarında ve Kur'an kurslarında halkımıza yönelik afetler konusunda bilgilendirme çalışmaları yapacaklar." dedi.

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