Havza'da bilek güreşi turnuvası düzenlendi

HAVZA, SAMSUN (AA) - Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bilek güreşi turnuvası düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Havza Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen turnuva, Kaymakam Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in yaptığı müsabaka ile başladı.

Nayman, cumhuriyet coşkusunu en iyi şekilde yaşatmak ve canlı tutma gayretinde olduklarını belirterek, "Cumhuriyet Bayramı, halkımızın birlik ve beraberliğini pekiştirecek programlarımız ile devam ediyor. Bir taraftan halkımız ile kaynaşıyoruz bir taraftan da halkımızı spora teşvik ediyoruz. Turnuvamıza katılan herkese başarılar diliyorum." dedi.

Özdemir de etkinliklerle halkın birlik ve beraberliğine katkı verildiğini dile getirerek, "Etkinlikler ile halkımıza spor yapma imkanı sağlıyoruz. Tüm halkımızı etkinliklerimize davet ediyoruz. Ayrıca bu tür turnuvalarda yetenekli gençlerimizi tespit ederek profesyonel anlamda yetişmelerine katkı sunmak diğer bir amacımız." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ise serbest sıklet harici turnuvada dereye girenlere madalyalarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde verileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından 55, 65, 75 ve +80 kilo ile serbest sıklet sağ kol bilek güreşi müsabakaları gerçekleştirildi.

Serbest sıklette dereye girenlere madalyaları, davetliler tarafından verildi.