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Havza'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
Havza'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Havza ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

HAVZA, SAMSUN (AA) - Havza ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Mehmetçik Meydanı'nda düzenlenen törende, Havza Muhtarları Derneği Başkan Yardımcısı Bekir Erdem ve beraberindeki muhtarlar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Türkiye Muhtarlar Derneği Havza Şubesi Başkanı Atilla Turguter, muhtarlık müessesinin köklü bir geçmişi olduğunu söyledi.

Muhtarlığın yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturduğunu belirten Turguter, "Muhtarlık teşkilatı Osmanlı döneminde kurulmuş olup belediye teşkilatlanmasından daha köklü bir yapılanmaya sahiptir. Cenazede, düğünde, bayramda halkımız ile 24 saat birlikte olan ve onların dertlerini, sevinçlerini kendimize mutluluk kaynağı görmekten her zaman onur duyduk. Bu vesile ile tüm muhtarlarımızın muhtarlar günü kutluyorum." diye konuştu.

Meydandaki törenin ardından Turguter ile beraberindekiler Kaymakam Cengiz Nayman'ı ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından muhtarlar ilçe mezarlığını ziyaret ederek şehitler için dua etti.

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri
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