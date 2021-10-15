Havza Belediyesinde toplu sözleşme süreci tamamlandı

SAMSUN (AA) - Havza Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasından Havza Yirmibeş Mayıs AŞ'de istihdam edilen 110 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı.

Havza Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen imza töreni ile Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Hak İş ve Hizmet İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında belediye çalışanı işçilerin yevmiyelerine yüzde 23 ve sosyal haklarına yüzde 15 ila yüzde 20 arasında zam yapıldı.

Sendika Şube Başkanı Ziya Uzun, "Bir aydır süren toplu iş sözleşmemizi mutlu sonla imzaladık. Havza Belediyesi ile yine örnek bir sözleşmeye imza attık. Emeği ve emekçiyi koruyan her belediye başkanımız bizim başımızın tacıdır. Havza Belediye Başkanımız Sayın Özdemir'e burada ayrı bir parantez açmak gerekiyor. 'Alın terinin pazarlığı olmaz' deyip işçilerinin hakkını eksiksiz veren başkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Samsun sınırları içerisinde en iyi sözleşmelerden birine imza attık." dedi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise, "İşçilerimizin bu sözleşmeden alacağı her türlü maddi ve manevi kazanımları sonuna kadar hak ettiklerini düşünüyorum. Onlar yaz, kış, gece, gündüz demeden mesai kavramı gözetmeksizin ilçemiz için çalışıyorlar. İlçemize yaptığımız her güzel işte onların imzası var. Personelimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürü borç biliyor, Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanlığı ile aramızda çalışanlarımızın haklarını korumak adına imzalarını attığımız toplu iş sözleşmesinin belediyemize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.

İmza törenine, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Hak İş ve Hizmet İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun'un yanı sıra 25 Mayıs Termal AŞ yetkilileri Hüdai Baltacı ve Süleyman Özdemir, Şube Başkan Yardımcısı Arif Çelik, Hizmet İş Sendikası iş yeri temsilcileri Önder Özkan, Bayram Saraç ve Şükrü Seven katıldı.