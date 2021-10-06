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HAVALİMANINDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 paket halinde 3 kilo 966 gram metamfetamin maddesi ile 2,96 gram ağırlığında eroin ele geçirildi.

ANTALYA (DHA) - Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 paket halinde 3 kilo 966 gram metamfetamin maddesi ile 2,96 gram ağırlığında eroin ele geçirildi. Polisin uyuşturucu operasyonu kameralara anbean yansırken, E.D. ve M.B isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro ekipleri, havalimanı iç hatlar terminalinde iki yolcuyu takibe aldı. Hassas burunlu köpekle valizler üzerinde arama yapan ekipler, içinde 4 paket halinde 3 kilo 966 gram ağırlığında metamfetamin, 2,96 gram ağırlığında eroin maddesi olan valizi tespit etti. Bir süre sonra polisin takibinde olan valizi alıp gitmek isteyen E.D. ve M.B. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Polisin operasyon anı, havalimanın kameralarına anbean yansıdı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan iki şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda B.P. isimli bir şüpheli daha gözaltına alındı.

3 şüphelinin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

HAVALİMANINDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

HAVALİMANINDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

HAVALİMANINDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

HAVALİMANINDA UYUŞTURUCU OPERASYONU
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