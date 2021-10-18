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Havalar soğudu, sobacılarda hareketlilik başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Havalar soğudu, sobacılarda hareketlilik başladı

Ağrı'da havaların iyice soğumasıyla birlikte sobacılarda haraketlilik başladı.

AĞRI (İHA) - Ağrı'da havaların iyice soğumasıyla birlikte sobacılarda haraketlilik başladı.

Ağrı'da havaların iyice soğumasıyla birlikte sobacılarda kış hazırlıkları başlarken, sobalı evlerde oturan vatandaşlar ise kış mevsimi öncesi sobacıların yolunu tuttu. Vatandaşların artan soba fiyatlarından dolayı daha çok eski sobalarını tamir ettirmek için geldiklerini söyleyen esnaftan Cahit Temel, hareketliliğin ilerleyen günlerde daha çok artacağını belirtti.

"Yılın 12 ayı soba imalatı yapıyoruz"

Baba mesleği olan sobacılık mesleğini yaklaşık 40 yıldır devam ettirdiğini söyleyen sobacı esnafından Cahit Temel, soba imalatıyla Doğu Anadolu Bölgesinin soba ihtiyaçlarının çoğunu karşıladıklarını belirterek, "Yaklaşık 40 yıldır baba mesleği olan sobacılık mesleği ile uğraşıyoruz. 40 yıldan bu yana sac soba imalatı yapıyoruz. Bildiğiniz gibi kış çetin geçiyor Ağrı'da. Köylerde yaşayan insanların çoğu yakıt olarak tezek kullanıyor bizim yöremizde. Bu nedenle sac sobaları tercih ediyorlar. Havalar yavaş yavaş soğudu bizim işte hareketlilik başladı. Özellikle kömür fiyatlarının pahalı olması insanları kömürden ziyade tezek veya odun yakmaya teşvik ediyor. Biz de hazırlıklarımızı yaptık. Biz genelde siparişleri toptan alıyoruz. Doğu Anadolu bölgesinin çoğu yerine veriyoruz. Kobi merkezinde fabrikamız var. Burası ata, dededen kalma yerimiz olduğu için burayı da kullanmaya devam ediyoruz. Neredeyse Doğu Anadolu Bölgesinin soba ihtiyacının çoğunu biz karşılıyoruz. Yılın 12 ayı soba imalatı yapıyoruz. Soba fiyatları da geçen seneye göre arttı. Bu nedenle insanlar biraz temkinli yaklaşıyor. İnsanların alım gücü azaldı, bu nedenle bazı insanlar soba almak yerine sobalarını tamir ettirmek istiyorlar. Fiyatlarımız 200 ile 500 lira arasında değişiyor şu anda. Kömür sobalarının fiyatları ise 2 bin 500 lira civarında" şeklinde konuştu. - AĞRI

Havalar soğudu, sobacılarda hareketlilik başladı

Havalar soğudu, sobacılarda hareketlilik başladı

Havalar soğudu, sobacılarda hareketlilik başladı

Havalar soğudu, sobacılarda hareketlilik başladı

Havalar soğudu, sobacılarda hareketlilik başladı

Havalar soğudu, sobacılarda hareketlilik başladı

Havalar soğudu, sobacılarda hareketlilik başladı

Havalar soğudu, sobacılarda hareketlilik başladı

Havalar soğudu, sobacılarda hareketlilik başladı

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