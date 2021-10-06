HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI

ADIYAMAN'da, havalandırma boşluğundan düşen Abdulbari Hışfe(5) yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın çatı katında oyun oynayan Abdulbari Hışfe, dengesini kaybederek, havalandırma boşluğundan beton zemine düştü. Küçük çocuğun çığlıklarını duyarak olayı fark edenler, durumu itfaiye ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan çocuk,, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Hışfe'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.