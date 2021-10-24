HAVADA ÇARPIŞAN 3 YAMAÇ PARAŞÜTÜ PİLOTU DENİZE DÜŞTÜ, O ANLAR KAMERADA - Haberler
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HAVADA ÇARPIŞAN 3 YAMAÇ PARAŞÜTÜ PİLOTU DENİZE DÜŞTÜ, O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali etkinlikleri kapsamında Babadağ'dan uçuş yapan yapan 3 Türk yamaç paraşütü pilotu havada çarpışıp, denize düştü.

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali etkinlikleri kapsamında Babadağ'dan uçuş yapan yapan 3 Türk yamaç paraşütü pilotu havada çarpışıp, denize düştü. Hastaneye kaldırılan pilotlardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yamaç paraşütü pilotlarının denize düşme anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Fethiye Ölüdeniz'de 20 Ekim'de başlayan ve bugün sona erecek 21'inci Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde, havada kaza yaşandı. Babadağ'ın 1500 metrelik pistinden tekli uçuş yapan Çağdaş Türkmen (42), İbrahim Kars (40) ile Murat Can Sak (25), havada çarpıştı. Çarpışmanın ardından yamaç paraşütü pilotlarının 3'ü de denize düştü. Belcekız Plajı'nda hazır bekleyen Sahil Güvenlik Komutanlığı teknesinde görevli personeller, pilotları denizden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Fethiye'deki özel bir hastaneye kaldırılan pilotlardan Çağdaş Türkmen'in durumunun ağır olduğu, diğer pilotlar İbrahim Kars ile Murat Can Sak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Pilotların havada çarpışma ve denize düşme anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

HAVADA ÇARPIŞAN 3 YAMAÇ PARAŞÜTÜ PİLOTU DENİZE DÜŞTÜ, O ANLAR KAMERADA

HAVADA ÇARPIŞAN 3 YAMAÇ PARAŞÜTÜ PİLOTU DENİZE DÜŞTÜ, O ANLAR KAMERADA

HAVADA ÇARPIŞAN 3 YAMAÇ PARAŞÜTÜ PİLOTU DENİZE DÜŞTÜ, O ANLAR KAMERADA

HAVADA ÇARPIŞAN 3 YAMAÇ PARAŞÜTÜ PİLOTU DENİZE DÜŞTÜ, O ANLAR KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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