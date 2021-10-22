FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Hava Oyunları Festivali'nde nefes kesen gösteriler

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesi düzenlenen 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, nefes kesen gösteriler ile devam ediyor.

Hava Oyunları Festivali'nde Ölüdeniz semalarındaki Base jump (serbest düşüş), skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri, Belceğiz Plajı'ndaki vatandaşlara heyecan dolu anlar yaşattı. Çok sayıda vatandaş da gösterileri, cep telefonuyla kaydetti.

Dünyanın en gözde yamaç paraşütü merkezi olan 1965 rakımlı Babadağ'dan uçan pilotların gökyüzünde yaptıkları şov, Belceğiz Plajı'nda vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Festival, 24 Ekim'de Türk Yıldızlarının gösterisi ile sona erecek.